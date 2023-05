Il Roma, Scotto: “L’anno sabbatico è un accordo che sostituisce la penale”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato dell’addio di Spalletti: “Spalletti ha detto chiaramente di essere carico a mille e per nulla stanco, ma ha pure detto che la questione parte da lontano. L’anno sabbatico è un accordo che sostituisce la penale. Quando l’allenatore si dimetterà firmerà un impegno a rimanere fermo per un anno. La sua volontà era di discutere col presidente prima dell’invio della PEC (scade il 31 maggio) quando aveva già fatto capire che voleva andare via a fine stagione”.