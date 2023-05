Spalletti ai saluti: “Il Napoli merita di meglio e non sono pronto a questo”

Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sono in queste ore a Coverciano all’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione”. Ad accompagnarli, l’addetto stampa Guido Baldari. L’allenatore toscano è stato premiato come miglior allenatore dell’anno, mentre il ds ha ricevuto il premio come miglior dirigente di calciomercato. Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“A volte ci si separa per troppo amore. Il Napoli merita il meglio e io non sono pronto per questo. Ho detto a De Laurentiis che ho bisogno di un anno di pausa qualche settimana fa. Sono felice che l’abbia detto ieri. È la realtà”.