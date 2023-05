Il Mattino – Luis Enrique ha dettato delle condizioni: le ultime

Luis Enrique avrebbe richiesto alcune condizioni per allenare il Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la richiesta dello spagnolo sarebbe di 8 milioni netti: “E dalla Spagna l’altro grande

candidato alla panchina partenopea, Luis Enrique, ha frettolosamente messo le carte in chiaro: sarebbe pronto a sbarcare a Napoli ma chiede 8 milioni di euro netti (sono 11,5 milioni lordi per via dei benefici fiscali del decreto Crescita). Tanti, tantissimi. Ma è un cifra che non spaventa il patron azzurro, che era pronto persino a proporre un prolungamento a Spalletti di 8-9 milioni lordi nel caso in cui Luciano avesse mandato un segnale di distensione”.