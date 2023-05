TuttoSport – La vittoria a Bologna vale il record di vittorie in trasferta

La sfida al Dall’Ara è importantissima per una serie di record in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, gli azzurri vincendo oggi eguaglierebbero il numero massimo di vittorie in trasferta in una stagione, pari a quota 15: “Ultima gara in trasferta per il Napoli campione d’Italia che punta a raggiungere il record assoluto di vittorie conquistate in trasferta (con il successo a Bologna sarebbero 15 in questo campionato, una in più del primato storico) e quello dei punti nelle gare lontano da Fuorigrotta (ora sono 44 ed il record è di 46). Espugnando il Dall’Ara gli azzurri continuerebbero anche nella corsa al raggiungimento del maggior numero di punti che è quello di 91 conquistati nel 2018 da Sarri: con altre due vittorie si arriverebbe all’incredibile quota 92”.