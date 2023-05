Il Mattino – Simeone convocato dall’Argentina: grande emozione per il Cholito

Giovanni Simeone è stato convocato dall’Argentina.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, l’attaccante del Napoli sarà parte della prossima tournèe che si svolgerà proprio a casa sua: “Simeone è stato convocato dal ct Scaloni per la tournèe dell’Argentina in programma a giugno in Asia: una bellissima notizia per il centravanti del Napoli che farà parte del gruppo dei campioni del Mondo nelle due amichevoli del 15 e del 19 contro l’Australia e l’Indonesia. Un’altra emozione dopo quella grandissima vissuta in settimana nell’incontro, insieme al presidente azzurro De Laurentiis, con Papa Francesco al quale ha regalato un pallone autografato dagli azzurri campioni d’Italia”.