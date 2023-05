TOP&FLOP di Bologna-Napoli: Osimhen sempre più capocannoniere. Difesa da rivedere.

Il Napoli non riesce nell’impresa di tentare il record di punti uscendo dal Dall’Ara con un solo punto. Rimonta del Bologna nell’ultima mezzora dopo i tanti cambi di Spalletti. Unico a brillare il solito Osimhen che sugella il primo posto nella classifica marcatori grazie ai due gol di oggi.

Ecco i top e flop di Bologna-Napoli:

TOP Osimhen – Terza doppietta stagionale per il cannibale del gol con la maglia numero 9. Sono 25 in campionato ma purtroppo oggi i due gol non servono al Napoli per vincere perchè il Bologna rimonta i suoi due gol. Esce lui e il Napoli si spegne. Resta comunque una partita giocata da Osimhen al top con un gol di rapina favorito dall’errore e assit di Skorupski e un secondo gol in avvio di ripresa con un diagonale imprendibile. IMMARCABILE

Flop Olivera – La difesa azzurra si disunisce nel finale di gara favorendo la rimonta del Bologna. Involontario protagonista è proprio Olivera che è presente in entrambe le reti. Nel primo caso si dimentica di fare bene la diagonale e lascia Ferguson solo ad insaccare il gol dell’1-2. Sul pareggio di De Silvestri, si fa scavalcare del neo entrato giocatore del Bologna che appare alle sue spalle e di testa salta più in alto e insacca. Colpevole forse nell’occasione anche Gollini che si fida del compagno e avrebbe potuto fare un’uscita più decisa. RIVEDIBILE