TuttoSport – Kvara rientra tra i convocati: Spalletti lo lancia nel big match

Kvara sarà senza alcun dubbio a disposizione per la sfida di staser all’Inter.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il georgiano sarebbe sicuramente del match: “All’ultimo grande match in programma al Maradona è giust presentarsi con l’abito giusto. Cioè, schierare la formazione migliore, quella con Kvaratskhelia che ha recuperato a tempo di record: ieri ha svolto tutto il lavoro in gruppo, ha pure partecipato alla sfida in famiglia e Spalletti oggi lo convocherà per provare a battere l’unica avversaria che quest’anno gli azzurri non sono riusciti a mettere sotto”.