Il Mattino – Sarà incontro decisivo ADL-Spalletti per delineare il futuro del tecnico

Sarà incontro decisivo tra ADL e Spalletti per delineare il futuro del tecnico partenopeo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’allenatore del Napoli non avrebbe ancora deciso cosa fare del suo futuro. Sarà decisivo un incontro con il presidente azzurro per proseguire insieme o dire addio: “Sì, De Laurentiis è pronto a un altro incontro con Spalletti. E da quello arriverà la fumata bianca. O quella nera. Stavolta definitiva. E non è un caso che tutti e due pesino le parole con molta attenzione. Non ha mai mentito quando ha detto di averlo inseguito per 10 anni, tant’è che Marino lo raggiunse in Toscana nel 2009 e lui rispose che aveva già un accordo con lo Zenit San Pietroburgo. Il patron riconosce i meriti dell’allenatore in questa vittoria dello scudetto, sa anche che la squadra è molto legata a lui. Ma è anche evidente che a Spalletti è stato anticipato che se andranno via dei big (Kim ha l’accordo con il Manchester United) verranno sostituiti da altri aspiranti campioni, non certo top player da 6 o 7 milioni di euro a stagione”.