Graziani: “Calzona? Al suo posto mi sarei dimesso“

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, l’ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani ha commentato così il lavoro di Francesco Calzona al Napoli: “Io mi sarei dimesso, questa era l’unica logica che doveva portare avanti questo allenatore. Se vedevo una situazione del genere e racconto nelle interviste che si è perso orgoglio, non si allenano con l’entusiasmo giusto, non si sacrificano e non si impegnano, prima avrei parlato alla squadra ma poi avrei detto ‘se mi seguite ci sto, altrimenti io me ne vado’. Io al posto di Calzona me ne sarei andato”.