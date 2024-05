José Mourinho potrebbe tornare presto in panchina dopo essere stato esonerato dalla Roma. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola sarebbe la Turchia il prossimo approdo per lo Special One. Il giornale sportivo Mundo Deportivo scrive che sarebbe molto vicino a un nuovo progetto che rappresenterebbe una novità assoluta in un campionato in cui non ha mai allenato. Aziz Yildirim, candidato a diventare presidente del Fenerbahce, ha assicurato di avere già il “sì” di José Mourinho.