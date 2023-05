Gazzetta – La Juve vuole aspettare Giuntoli: nessun piano B per i bianconeri

La Juventus vuole aspettare Giuntoli.

Il direttore sportivo del Napoli vorrebbe liberarsi dai partenopei ma dovrà affrontare il discorso con ADL prima di passare ai bianconeri. Una situazione che non si blocca, ma che non ha fatto perdere le speranze ai bianconeri. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà decisivo il confronto con il presidente azzurro: “Ogni giorno può essere quello buono per il vertice decisivo con De Laurentiis, non nuovo a colpi di scena. La sensazione, però, è che il dirigente toscano si stia avvicinando all’addio al Napoli – e allo sbarco alla Juventus – a fuoco lento. I bianconeri, almeno per il momento, preferiscono aspettare più che valutare un piano alternativo”.