Gazzetta – ADL analizza i profili per il futuro: due nomi emergenti, due di esperienza e un sogno

ADL è alla ricerca di un nome che possa sostituire Spalletti.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui sarebbero cinque i nomi individuati attualmente dal patron azzurro. In primis, due tecnici di esperienza, tutti già passati o attualmente impegnati nell’affrontare un campionato di Serie A: “Rafa Benitez e Gian Piero Gasperini sono sessantenni con un bagaglio di esperienza notevole. Lo spagnolo ha già lavorato per due anni con De Laurentiis e i due continuano a sentirsi e confrontarsi. In chiave dimensione internazionale è il più accreditato, nel senso che ha vinto tutte le Coppe Europee, cominciando proprio dalla Champions, anche se ormai diciotto anni fa. Gasperini nel 2012 aveva già detto sì al presidente del Napoli, ma un ritorno di fiamma con Walter Mazzarri “bruciò” un contratto già stilato”.

Due allenatori che stanno crescendo: “Sono Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano. Il primo sarebbe l’erede ideale di Spalletti per quello che riguarda lo sviluppo del gioco. Conosce già la piazza di Napoli, per averci giocato, ma appare troppo concentrato sulla nuova esperienza in Premier per accettare altre proposte. L’attuale tecnico della Fiorentina, finalista di coppe, è anch’egli sulla scia di un gioco offensivo e prodotto con grande intensità. Bisognerà vedere come chiuderà a Firenze la stagione per capire disponibilità e fattibilità”.

E un sogno di mercato: “Conte Antonio è un vecchio pallino di De Laurentiis. Stimolato a rientrare in Italia per vincere, ma anche reduce da contratti da 12 milioni di euro netti”.