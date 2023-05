Gazzetta – L’allenamento di ieri non sembrava quello di una squadra campione d’Italia: cosa è successo

“Senza voler drammatizzare, alla ripresa di ieri al Konami Center non sembrava l’allenamento di una squadra campione d’Italia che il suo campionato se l’è giocato in maniera sensazionale”. Sono le parole che si leggono sulla Gazzetta dello Sport che ha provato a captare lo stato d’animo degli azzurri. Probabilmente, la causa principale è l’incertezza sul rinnovo di Spalletti, punto di riferimento del gruppo che ha conquistato il tricolore. “L’atmosfera era un po’ dimessa – continua la rosea – questo clima di incertezza si respira e anche di questo un dirigente molto attento come De Laurentiis terrà conto. Certo, il Napoli resterà competitivo, ma se per caso dovesse perdere in un colpo solo allenatore e direttore sportivo, la ripartenza potrebbe un po’ complicarsi”.