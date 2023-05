CdS – Spalletti lontano da Napoli? La volontà del tecnico

Spalletti e i suoi ragazzi hanno riportato il tricolore in casa Napoli. Una gioia immensa, una festa e un’esplosione di azzurro che ha invaso la città. C’è però una storia tutta nuova da scrivere e ADL vuole che sia proprio Luciano l’autore.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le parti sarebbero più distanti che mai:

“C’è il sospetto che Luciano Spalletti sia più lontano dal Napoli, altrimenti sarebbe stato facile, anche agevole, persino naturale per il Napoli sbilanciarsi e togliere il velo su quello che venerdì sera si sono detti a tavola l’allenatore e De Laurentiis, in presenza dell’ad Chiavelli e del dirigente Sinicropi. Resta adesso il mistero intorno al destino di Luciano Spalletti. A conferma che di fatto viene sancit a con la posta elettronica certificata nella quale il contratto viene prolungato sino al 2024.



È una volontà che sembra minata dalle riflessioni ispirate proprio dalle modalità con cui il Napoli ha deciso di procedere con l’opzione, una prova di forza priva di contenuto romantico. Se ancora avranno qualcosa su cui confrontarsi, se non è bastato l’appuntamento di venerdì scorso, se esistano ancora margini per accomodarsi e ritrovare una affinità o anche un’armonia evaporata, se c’è spazio per rivedersi per progettare assieme, potrà intuirsi plasticamente stamattina o più in là”. Scrive il quotidiano. Si attende un risvolto, per capire se Luciano troverá la giusta ispirazione per continuare a scrivere la storia del Napoli.