CdS – Spalletti-ADL’ cala il gelo tra i due: le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sullle ultime voci circa il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis. Secondo quanto riportato dal quotidiano tra i due sarebbe calato il gelo causato da un altro episodio, dopo l’invio della Pec per allungare il contratto. Secondo il quotidiano sembrerebbe che dopo il triplice fischio finale di Udine Spalletti abbia aspettato invano una telefonata da parte del presidente che però non è mai arrivata.

“Su quel cellulare impazzito, come è ovvio, un bip al nano-secondo, messaggi e telefonate che arrivano da tutta Italia, c’è il silenzio da Napoli, dove c’è De Laurentiis al Maradona: è il secondo incipit d’un romanzo che rischia di introdurre troppo in fretta ai titoli di coda, che inonda di inquietudine, che traccia un solco tra questi due universi paralleli ma improvvisamente lontani”. Si legge sul quotidiano.