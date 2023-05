Udinese-Sampdoria, protesta della Curva Nord per gli arresti dopo la sfida col Napoli

Stanno giocando in questi minuti Udinese e Sampdoria. Alla Dacia Arena i bianconeri sono in vantaggio per 2-0 dopo il primo tempo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la curva Nord resterà vuota fino all’80’. L’obiettivo è quello di protestare per gli arresti scattati dopo la sfida Udinese-Napoli. Al termine del match valido per la 33esima giornata di Serie A, i tifosi di fede partenopea avevano invaso il terreno di gioco per festeggiare la matematica conquista dello scudetto. Gli ultrà dell’Udinese li hanno aggrediti. Pertanto, è questo il motivo della protesta del tifo organizzato bianconero.