Napoli-Fiorentina – Le probabili formazioni delle due squadre secondo Sky, cinque possibili cambi per il Napoli

Domani allo stadio ‘Maradona’ il Napoli affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, già con la certezza di essere campione d’Italia. Proprio per questo motivo domani pomeriggio mister Spalletti potrebbe far riposare molti dei suoi titolari, per fare spazio a chi ha giocato meno. Domani potrebbero esserci per il tecnico toscano ben cinque cambi rispetto alla sfida scudetto contro l’Udinese di giovedì sera. In difesa ben due cambi, con Ostigard al fianco di Kim e Bereszynski sull’out di sinistra al posto di Mathìas Olivera. A centrocampo possibile spazio per Demme e al suo fianco Elmas ed Anguissa, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe esserci Giacomo Raspadori e sull’out di destra Lozano. Dall’altra parte la viola di Italiano dovrebbe giocare con i titolarissimi, con Cabral punta centrale e al suo fianco Nico Gonzalez e Bonaventura. Queste le probabili formazioni della sfida:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Ostigard; Bereszynski; Elmas; Demme; Anguissa; Raspadori; Osimhen; Lozano

Fiorentina – Terracciano; Dodò; Milenkovic; Igor; Biraghi; Amrabat; Mandragora; Ikoné; Bonaventura; Gonzalez; Cabral