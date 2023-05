Risultati Serie A. Milan-Lazio 2-0. Vittoria importantissima per il Milan di Stefano Pioli che, grazie ai gol di Bennacer e Theo Hernandez supera la compagine di Maurizio Sarri rientrando alla grande nella lotta per un posto in Champions. Da segnalare l’infortunio di Leao nei primi minuti di gioco, brutta notizia per Pioli in vista del doppio impegno Champions contro l’Inter. Il Milan sale a 61 pt, Lazio a 64pt.