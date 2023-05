Giaccherini, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Finalmente il Napoli ce l’ha fatta! Non lo considero mio questo scudetto, ma ho fatto parte della storia del Napoli e capisco cosa significa per i tifosi vincere lo scudetto. Ho sentito Zerbin dopo la vittoria ed era emozionatissimo. Vincere è una cosa che ti rimane dentro, soprattutto a Napoli”.