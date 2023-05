TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Spalletti si affida al solito undici

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro la Fiorentina di domani sera. Secondo i portale il Napoli si prepara per la sfida contro la Fiorentina al Maradona, cercando di mantenere alta la tensione. Politano sta recuperando mentre Mario Rui sarà out. Spalletti dovrebbe schierare Meret tra i pali nel suo 4-3-3, con una difesa formata da Di Lorenzo, Kim, Rrahmani (con possibilità per Juan Jesus) e Olivera. Nel centrocampo dovrebbe trovare posto Zielinski come titolare insieme ad Anguissa e Lobotka. In attacco Lozano è favorito su Elmas per affiancare Kvara e Osimhen.