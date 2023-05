Tuttosport rivela: “Tre club irritati per le parole di De Laurentiis”

C’è quell’«Aaaaahhh» in stile Harry ti presento Sally in cui s’è prodotto Aurelio De Laurentiis in versione Meg Ryan commentando le due vittorie stagionali del suo Napoli contro la Juventus. E c’è invece un «ah» un po’ meno orgasmico, semmai secco e seccato, con cui la Juventus (ma di sicuro anche il Milan, l’Inter) hanno accolto certe altre aureliane esternazioni. Tipo quelle, sibilline (o accusatorie) legate alle recenti non vittorie, del Napoli: «Qualche volta siamo arrivati secondi, ma potevamo arrivare primi se… Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà». Apriti cielo… Ci mancava lo scudetto dell’onestà. Sullo scudetto del bel gioco, dello spirito di gruppo, della progettualità, della passione etc. nessuno avrebbe null’altro da dire (se non un sentito bravi) e fare (se non un fragoroso applauso). Ma, vien da sé, lo “scudetto dell’onestà” finisce per creare ben altre reazioni.

Ma attenzione: anche il Napoli era stato deferito per illeciti amministrativi assieme alla Juventus e ad altre 9 squadre, il primo aprile 2022. Tutti erano stati prosciolti, ma gli atti giunti dalla Procura di Torino avevano rimesso in gioco i bianconeri dando nuovi elementi alla procura sportiva che appunto aveva chiesto di revocare il proscioglimento dei bianconeri. Parallelamente la Procura di Napoli – che su input di quella di Lilla aveva attenzionato l’acquisto di Osimhen – ha chiesto una proroga alle indagini fi no a luglio. Sin troppo facile, ora, per i tifosi Juventini, ma anche per quelli laziali, interisti, milanisti che stanno perdendo la lotta scudetto, chiedere e chiedersi a cosa porteranno quelle indagini.

Via a seguire in un crescendo di botta e risposta che potrebbe portare chissà dove. Sarebbe tanto più bello, forse, concentrarsi soprattutto su quanto gioca meglio il Napoli e su quanto siano entusiasti i suoi tifosi, piuttosto che stilare graduatorie etiche.

Fonte: Tuttosport