CdM: Dopo Udinese-Napoli gli azzurri non atterreranno a Capodichino

Sul rientro del Napoli dalla trasferta di Udine non si hanno notizie certe. C’è tanta riservatezza sul giorno in cui gli azzurri torneranno in città, soprattutto per motivi di sicurezza.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, oltre a non avere conferme sul ritorno della squadra azzurra, pare che Aurelio De Laurentiis stia valutando l’ipotesi di non atterrare a Capodichino. Il motivo? Evitare l’assalto dei tifosi avvenuto dopo il big match contro la Juventus.

Si pensa, dunque, a Grazzanise come probabile zona d’atterraggio. Il presidente dovrà attendere l’ok militare, considerando che si tratta di uno scalo gestito dall’Aereonautica.