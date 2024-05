De Laurentiis: “I giocatori sono tutti cedibili. Kvara? Io sono tranquillissimo”

Nella conferenza stampa di oggi per i ritiri estivi del Napoli , Il presidente Aurelio De Laurentiis ha affrontato anche altri argomenti tra cui rinnovi e possibili partenze. Ecco le sue dichiarazioni: ” I giocatori sono tutti cedibili, bisogna vedere chi se li vuole comprare. Kvara? Ha un contratto che scade nel 2027 o 2028 ,sono tranquillissimo. A me questo fatto che voi vogliate girare il cacciavite in una ferita che voi stessi avete aperto e stimolare gli agenti che poi magari vi dicono di scrivere determinate cose. Quando presi Cavani mi volevano ammazzare perché mandai Quagliarella alla Juventus. Kvara l’abbiamo fatto esplodere noi, abbiamo avuto noi l’intuito di prenderlo e farlo giocare. Noi dobbiamo essere quelli che la prendono sempre in quel posto o dobbiamo anche essere premiati per averli trovati e fatti giocare bene. Signori miei, i contratti vanno rispettati. Se voi siete i primi che dicono che non debbano essere rispettati. Poi avete detto che mi sono incontrato col padre, non è manco vero. Potrei disattendere le vostre affermazioni sul nostro sito ufficiale. Non lo faccio per il rispetto che ho per voi. Sarei grato se tra di noi ci fosse una collaborazione”.