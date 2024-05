De Laurentiis: “Tudor? Voleva 2 anni, io pensavo già alla rivoluzione”

Nella conferenza stampa dei ritiri estivi il presidente Aurelio De Laurentiis ha affrontato varie tematiche, tra queste anche il mancato arrivo di Tudor sulla panchina azzurra. Ecco le sue dichiarazioni: “Rimpianto Tudor? Intanto Tudor voleva 2 anni, e io non me la sono sentita di bloccarmi per l’anno successivo. Avevo capito che quest’anno era andato come era andato. Già pensavo alla rifondazione/rivoluzione. Potevo fargli un contratto per 2 anni e poi mandarlo a quel paese a fine stagione, ma io quando firmo i contratti lo faccio col sentiment. Con Mazzarri c’era sempre rimasto un filo che ci univa, quando è venuto tutti ne avete parlato bene, poi non è andato bene e amen. Se avessimo preso Tudor non è detto che noi avremmo fatto un campionato di primissimo livello. Forse saremmo potuti rientrare tra i primi 6 e partecipare alla Champions, però meglio così. Nasce da qui il concetto della rifondazione. Si volta pagina, i primi 19 anni sono finiti e ora si fanno i successivi 19 anni”