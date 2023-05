Verso Udinese-Napoli: Spalletti porterà la rosa completa alla Dacia Arena, il motivo

Oggi il Napoli partirà per Udine, in vista del match di domani sera (ore 20:45) contro i bianconeri di Sottil.

Gli azzurri potrebbero scrivere la storia alla Dacia Arena o magari scendere in campo già come campioni d’Italia, nel caso in cui la Lazio, stasera, non dovesse portare a casa la vittoria contro il Sassuolo.

Ad ogni modo, tutti i giocatori di Spalletti vogliono prendere parte alla possibile festa, compresi gli infortunati. Per questo motivo, anche loro partiranno per la trasferta friulana. Mario Rui e Politano, infatti, saranno presenti non come convocati ma come supporters aggiunti del Napoli.

Manca un solo punto per ottenere la gloria.