Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per parlare dell’attesa per la gara di domani, con la sfida tra Napoli e Salernitana.

Nel corso del suo intervento, Zazzaroni ha spiegato come l’attesa per la festa Scudetto sia anche coinvolgente in zone fuori da Napoli:

“Anche io respiro un’attesa incredibile e sono felice, perché dopo tanti anni volevo che vincesse il Napoli, proprio per come sanno festeggiare. Io lunedì sarò in città per godermi questo spettacolo, ma posso dire anche un retroscena: oggi sono andato a Roma in treno e ho visto quattro giornalisti provenienti da Lugano, in Svizzera, che andavano a Napoli già con le sciarpe e le magliette, per cui c’è tanta attesa anche tra i cronisti stranieri”.

Fonte: Radio Deejay.