La Juventus ha vissuto dei mesi molto complicati, tra campo ed extracampo, ed ora dovrà vivere un finale di stagione dove si giocherà l’accesso alla Champions: dunque, testa al presente.

Ma la nuova società pensa anche al futuro, e uno dei tasselli che si sta cercando è quello del direttore sportivo, per cercare di affiancarne uno a Federico Cherubini, direttore tecnico attuale.

Al momento, per Tuttosport, il preferito è Cristiano Giuntoli, l’artefice del mercato del Napoli, l’uomo che ha costruito questa squadra bellissima, ma il suo contratto è in scadenza nel 2024 e bisognerà trovare un modo per farlo liberare da De Laurentiis. Se non dovesse riuscire questo tentativo, gli altri nomi che piacciono per questa carica sono Massara del Milan, Rossi del Sassuolo, nonché Sartori del Bologna.