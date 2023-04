Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport al seguito del Napoli, a poco più di 24 ore dalla possibile gara Scudetto, ha parlato dell’atmosfera che si respira in città in vista della gara di domani.

“Oggi è il giorno dell’attesa, il giorno prima della tempesta; Napoli, ormai, attende la gara di domani con trepidazione. Ormai siamo alla fine di una cavalcata che è stata magica, ed è incredibile vedere la città ormai da settimane a festa. In questo weekend in città, non c’è nessun posto in albergo, anzi anche a Capodichino, in aeroporto, c’è un via vai incredibile di gente. Inoltre hanno anche blindato il centro sportivo: io sono collegato da Castel Volturno e vi posso dire che ci sono tanti tifosi che vogliono una foto con i loro beniamini, per cui l’affetto è tantissimo”.

Inoltre, Ugolini ha fatto una riflessione anche sulla gestione di Aurelio De Laurentiis:

“La gestione di Aurelio De Laurentiis è stata incredibilmente volta a migliorare ed ad arrivare in alto: se ci pensate, forse l’unica annata storta degli azzurri nella sua gestione è stata il 2004/2005, quando si perse la finale playoff con l’Avellino”.

Fonte: Radio Deejay.