A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: “Siamo tutti in fermento, anche noi ex compagni di squadra al Napoli. Mancava da troppo tempo lo Scudetto in questa città e in piccola parte ci sentiamo anche noi partecipanti di questo successo. Abbiamo messo le basi all’era De Laurentiis, che è partita dalla Serie C e che ora ha portato questa squadra ad essere la migliore in Italia. Questa squadra ha messo su una cavalcata clamorosa, neanche il miglior Spielberg sarebbe riuscito a scrivere una sceneggiatura simile per questa stagione. Una stagione che poi si è conclusa o quasi con la perla di Raspadori al 93′ contro la Juventus. E’ un film bellissimo e tutti non vediamo l’ora di goderci questa gioia. Quando raggiungemmo la Serie A c’era una folla immensa a Capodichino e quando ho rivisto le stesse immagini domenica sono tornato indietro negli anni.

Osimhen? Victor sa bene che sarà difficile trovare una piazza che gli riservirà lo stesso amore e affetto di Napoli. I calciatori ora sono aziende, però, dinanzi a certe cifre sarà difficile dire no. Vedendolo umanamente, tuttavia, sono convinto che queste cose le sappia bene e che le valuterà per davvero. E’ un uomo di grande spessore, ci possiamo aspettare di tutto e speriamo possa regalarci ancora tanti anni bellissimi. Come scenderanno in campo i calciatori del Napoli? Posso solo immaginarlo… Ci sarà una voglia esagerata di chiudere la pratica e di vedere i tifosi festeggiare. Solo quello animerà di per sé i giocatori, i contratti e i record valgono il giusto. Quando si smette di giocare, ti restano i ricordi ed esperienze simili”.