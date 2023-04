Aster Vranckx, acquisto del Milan per la mediana, non ha trovato tanto spazio in questa stagione con i rossoneri, complice un calendario serrato e una mediana titolare formata da Bennacer, Tonali e Krunic difficile da sostituire.

Ma, il giocatore belga, quando ha giocato, ha dimostrato un’ottima personalità e buone capacità tecniche, tanto che la stessa dirigenza del Milan, nonostante il poco spazio, vorrebbe riscattarlo per una cifra inferiore ai 12 milioni pattuiti.

Sul giocatore, però, c’è anche il Napoli, che valuta il profilo del giovane Aster uno dei papabili per il centrocampo, considerando anche la giovane età: il mediano potrebbe essere e rivelarsi un colpo utile per il centrocampo di Spalletti, che potrebbe cambiare in estate, e il Napoli potrebbe benissimo pagare il riscatto al Wolfsburg di 12 milioni per acquisirlo.

Insomma, dopo la Champions, sarà duello Milan-Napoli anche sul mercato.