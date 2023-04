Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, gioca attualmente all’Angers, ma ogni volta che può, torna a parlare di Napoli e del Napoli: lo ha fatto recentemente a Dazn e Sky, prima di Napoli-Milan, e anche stasera lo ha fatto.

Infatti, ai microfoni di Canale 8, ha parlato così ormai dell’imminente festa Scudetto che ci potrebbe essere già questo weekend:

“Bisognava solo aspettare che la Juve smettesse di vincere: ai miei tempi non potevi mai stare tranquillo, ma da quando il loro ciclo è finito, prima hanno vinto le milanesi e quest’anno ha dominato il Napoli. E’ stata brava la società che ha sempre lavorato bene, anzi doveva arrivare il momento di vincere prima o poi. All’inizio dell’anno sono stati ceduti giocatori come Koulibaly, Insigne e Mertens, che erano ottimi calciatori e uomini straordinari, ma brava la società a sostituirli bene”.

Poi, sulla città, ha parlato in questi termini, in particolare sull’attesa dello Scudetto:

“Lo scudetto è della città e a me interessa che festeggino prima i tifosi napoletani. Noi calciatori siamo di passaggio, ma la città meritava già prima di vincere! Anche se fossi ancora nella rosa del Napoli, sarebbe stato più importante la felicità dei tifosi che la mia; magari da altre parti contano di più i trofei individuali ma non a Napoli”.

Fonte: Canale 8.