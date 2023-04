L’ex Pres. Ferlaino: “Abbiamo dimostrato di saper fare del buon calcio”

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Stampa per discutere dell’imminente scudetto della squadra partenopea e ha voluto ricordare Diego Armando Maradona: “Il primo giugno visiterò la tomba del mio caro amico a Buenos Aires, ringraziandolo per le sue preghiere e il suo amore per il Napoli. So che potrei incontrare critiche, ma voglio esprimere la mia gratitudine verso di lui.

Sullo Scudetto: “Non è una rivincita sociale, anche se molti nel nostro Paese ci considerano degli italiani di Serie B. Di sicuro abbiamo dimostrato di saper fare del buon calcio e di programmare bene”