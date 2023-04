Cassano: ” La Juve senza idee e senza coraggio, Gatti? merita di stare fuori 5 giornate, il VAR non serve a nulla..”

L’ex attaccante Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Juventus-Napoli: “Non posso pensare che la Juve, una delle squadre più forti al mondo sulla carta, si fa dominare in questo modo. Senza idee e senza coraggio, non fanno tre passaggi. La Juve non può trovare alibi: ha fatto schifo da inizio stagione.

Gatti? merita di stare fuori per 5 giornate. Il Giudice Sportivo farà finta di niente? Il VAR va tolto, non serve a niente. Serve solo a fare show. Usato così ti fa pensare che ci sia malafede”.