De Giovanni: “Gatti andava buttato fuori senza se e senza ma. Chi era al Var…”

Maurizio De Giovanni, scrittore tifoso azzurro, ha commentato su Facebook l’episodio Gatti-Kvara, condannando pesantemente il gesto dello Juventino: “Chiunque abbia vinto e chiunque abbia perso, uno che da dietro molla un pugno in testa a un avversario con un ghigno rabbioso sulla faccia è un infame vigliacco antisportivo che merita di essere buttato fuori senza se e senza ma. E chi glielo ha visto fare e ha fatto finta di niente, ha finto per tutta la vita di amministrare da arbitro i valori dello sport. Il calcio italiano, finché ha questi personaggi, non uscirà mai dalla palude“.