Dalla Germania: La Juventus mette nel mirino un giocatore del Bayern Monaco

La Juventus, nonostante le vicende giudiziarie in corso e la lotta per tre obiettivi, sta cercando di rinforzare la sua rosa e sembra aver messo nel mirino Mazraoui per il prossimo anno. Questa notizia è stata riportata dalla stampa tedesca, nello specifico dal quotidiano Abendzeitung. La Juventus avrebbe messo nel mirino il terzino destro marocchino del Bayern Monaco, destinato a lasciare la squadra alla fine della stagione e attualmente considerato una seconda scelta dal nuovo allenatore Tuchel.