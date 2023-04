Claudio Marchisio ritiene che il gol di Angel Di Maria non dovesse essere annullato, come ha dichiarato alla fine della partita Juventus-Napoli 0-1 durante l’intervista con la ‘Domenica Sportiva‘. Secondo l’opinione dell’ex Juve, il fallo commesso da Gatti su Kvaratskhelia meritava almeno un cartellino giallo e sarebbe stato giusto controllare il VAR anche per valutare un eventuale rosso. Per quanto riguarda il gol annullato a Di Maria, non sembra esserci alcun fallo di Milik: il giocatore stava semplicemente proteggendo la palla e Lobotka è stato toccato incidentalmente. A decidere la partita la rete di Raspadori al 93esimo. Di Maria, invece, aveva realizzato il gol poi annullato dieci minuti prima.