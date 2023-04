Non si spengono le polemiche e le discussioni sul fallo fischiato da Fabbri in occasione della rete annullata a Di Maria e il giornalista SporMediaset Riccardo Trevisani commenta la decisione del direttore di gara criticandola senza mezzi termini: “Non ha senso che il VAR intervenga su un’azione che l’arbitro ha già valutato in diretta. Se l’arbitro aveva già deciso, il VAR non avrebbe dovuto intervenire. Questo tipo di situazioni sarebbero ridicole in Inghilterra o nella Champions League”.