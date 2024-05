Rossitto: “I giocatori sono apparsi senza fame e spirito. Nuovo allenatore? Direi Conte, ma…”

Fabio Rossitto, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Si è parlato a proposito della stagione del Napoli e degli scenari futuri, tra cui quello del nuovo allenatore.

“Il campionato ha preso subito una brutta piega per il Napoli, che sembra aver smarrito la verve e l’unione del gruppo che si è sfaldato con l’addio dei dirigenti e del tecnico. Spalletti aveva conferito alla squadra la mentalità vincente e la voglia di stupire ed un calcio fin troppo bello. Critiche a De Laurentiis? Ha riportato lo scudetto dopo 33 anni a Napoli, con una struttura fantastica e i conti in ordine. Era difficile ripetersi a quei livelli ma era altrettanto difficilmente immaginabile fare una stagione come quella che abbiamo visto. I giocatori sono sembrati senza fame e senza spirito, sono state sbagliate le scelte degli allenatori, ora bisogna puntare tutto sulla voglia di riscatto e di tornare a vincere. A volte basta perdere un pezzo per sfaldare il puzzle per intero. Alcuni gesti dei giocatori ad inizio stagione nei confronti di Garcia evidenziavano un nervosismo importante. Non c’entrava Garcia, o Mazzarri è che si è perso il filo e forse c’è stata anche un po’ di pancia piena. Conte o Gasperini? Di pancia direi Conte ma capisco che possa avere – per il suo curriculum – delle richieste importanti che Gasperini non presenterebbe probabilmente. Sono due profili spaventosamente top, due grandi allenatori e tra i due, chiunque dovesse arrivare a Napoli, sarebbe un’ottima scelta”.