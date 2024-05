Savoldi: “Nuovo allenatore Napoli? Vedo in vantaggio Pioli. Vi spiego”

Beppe Savoldi, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito del tema del nuovo allenatore del Napoli, e delle parole di Aurelio De Laurentiis riguardo una possibile rifondazione in casa azzurra.

“Le parole di De Laurentiis su una possibile rifondazione? Credo che abbia detto una cosa Maldini nella sua ultima intervista, che comunque di colpo perdere due come Giuntoli e Spalletti ha fatto sì che si perdesse la bussola. ADL ha ammesso gli errori, quindi è pronto a ripartire. Le scelte sono importanti e credo saranno ponderate. Gasperini? Non so quanto sia disposto a lasciare l’Atalanta conoscendo i difetti del Napoli e della sua gestione. Conte? Non credo che sia la preferenza, perché è un grande accentratore e non so quanto la società sia disposta a farlo. Resta in corsa quindi Pioli, con un vantaggio sugli altri. Tutti cedibili? Dipende dall’allenatore. Io credo che ADL abbia voluto dire che sono tutti in discussione, vista l’annata. In base all’allenatore ci sarà da capire chi può essere utile o meno alla causa”.