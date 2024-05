Matrecano: “Gasperini il nome perfetto per il Napoli. Sostituto di Kim? Servono almeno due difensori”

Luigi Matrecano, procuratore sportivo, è stato intervistato da Tuttomercatoweb per conto della rubrica La voce dell’agente. Si è parlato a proposito di Fiorentina-Napoli, partita che andrà in scena stasera alle ore 20:45 e del tema del nuovo allenatore dei partenopei. Di seguito, le sue parole.

“Sarà una gara fondamentale per la squadra di Calzona, che deve vincere entrambi i match per qualificarsi alla Conference. I viola stanno molto meglio degli azzurri dal punto di vista mentale e fisico, per cui per i partenopei non sarà facile. Andrà poi capito il futuro che è un punto interrogativo. Nuovo allenatore? Il migliore sarebbe Gasperini, che è un maestro, insegna calcio. Ci sono lacune, soprattutto in difesa e potrebbe essere quello giusto per rimettere a posto le cose. Se penso invece all’idea di De Laurentiis, che già voleva Conte… È fermo da un po’, ma è un vincente. Il problema è l’ingaggio, lui non si accontenta, fa richieste importanti, vuole garanzie dalla società. Per me la spunterà Gasperini o addirittura Italiano, che non penso continuerà alla Fiorentina. Potrebbe essere anche lui il futuro del Napoli per il modo in cui fa giocare le sue squadre. Pioli lo vedo più defilato”.

“Sostituto di Kim? Per me De Laurentiis vorrebbe riprenderlo, è il suo pallino. Si parla di Quarta e credo sia pronto. Pure il prezzo del cartellino non dovrebbe essere troppo costoso. Anche Pacho potrebbe essere un’idea per il futuro, non credo sia una scommessa, ha fatto molto bene. Infine penso pure a Buongiorno, che però è più difficile per il costo. Il Napoli deve prenderne almeno due là dietro”.