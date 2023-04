Spalletti a Dazn: “Buona partita nonostante alcune leggerezze. Abbiamo giocato come volevamo giocare. Arrivare a questo momento ti ripaga dei sacrifici fatti”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria degli azzurri sulla Juventus.

“L’ambiente nello spogliatoio? Quando vinci partite importanti come queste con una squadra di questo livello e una classifica del genere, sono mattoni pesanti sul risultato finale. I calciatori hanno fatto festa perché abbiamo segnato nel recupero, e quando fai così c’è ancora più felicità. Dobbiamo aspettare a stappare bottiglie e cuori perché c’è un po’ di tempo. Alla squadra ho detto cose normali, le ho fatto dei complimenti perché abbiamo giocato una buona partita nonostante alcune leggerezze. Dopo l’uscita della Champions rischi di portarti dietro 2000 pensieri, poi soprattutto nel secondo tempo siamo stati più pericolosi e lucidi”.

“Tutti i giocatori sono importanti? Se si è bravi insieme le gioie sono il doppio, così come dopo le sconfitte il dolore è la metà. Noi abbiamo giocato anche oggi la partita che volevamo giocare, perché a volte le partite sono figlie di episodi e contesti non voluti, nonostante quello che è la tua volontà e lavoro. È determinante fare alla stessa maniera, e penso che questa squadra abbia fatto delle cose bene per meritarsi questo posto in classifica”.

“Ogni tanto si guarda alla carriera. Per quanto mi riguarda non sono mai andato con il posto vicino al finestrino, sono sempre andato in giro con l’autostop, per cui trovarsi nel momento di poter vincere lo scudetto ti ripaga dei sacrifici fatti. Quando si parte da una posizione normale si parte come me e si riesce ad arrivare ci sia soddisfazione. Sono stato preso per il culo perché vado in panchina con le scarpe da calcio. Per averle ho sofferto tanto, ricordo di quando ero piccolo e non avevo i soldi per comprarle. Siccome prima ho sofferto, quest’anno me le sono messe. Ho compiuto una strada più difficile di chi parte da altri livelli ed è giusto anche per loro perché nella carriera da calciatori sono stati bravi a guadagnare stima tanto da partire da un livello superiore”