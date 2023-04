La Juventus, domani, scenderà in campo contro il Napoli con il chiaro obiettivo di tutelare e proteggere il posto Champions dall’assalto delle milanesi, e della Roma, per cui vuole i 3 punti.

Allegri, tra oggi pomeriggio e domani mattina valuterà la formazione, ma SportMediaset prova già a dare alcuni indizi sulla formazione: domani si valuteranno le condizioni di Bremer, ma nel caso sarebbe già pronto al suo posto Bonucci.

Bisognerà pure vedere se Allegri deciderà per un 3-5-2 o per un 4-3-3 con il classico tridente: sicuramente, dalla destra, sia da terzino che da esterno a tutta fascia, giocherà Cuadrado, mentre in attacco, se si dovesse decidere di giocare con le 2 punte, Allegri valuta la coppia Milik-Vlahovic, con l’inserimento dell’ex di turno.

Ballottaggi a centrocampo, dove l’unico giocatore sicuro è la certezza Rabiot.