Fox Sports Messico – Il ‘chucky’ Lozano vuole tornare in Olanda, il Napoli punta come sostituto Marco Asensio

Il ‘chucky’ Lozano potrebbe dire addio in estate, è questo quanto viene riportato da Fox Sports Messico. Secondo quanto dicono dal Messico l’ala del Napoli vorrebbe fare ritorno in Olanda, per vestire nuovamente la maglia del Psv, società da cui gli azzurri lo hanno acquistato. Secondo i giornalisti messicani il Napoli avrebbe anche individuato il giocatore con cui andare a sostituire l’ala destra messicana. Il giocatore in questione sarebbe Marco Asensio, ala del Real Madrid e che in estate sarà libero visto la scadenza del contratto con le merengues. Al momento si tratta solo di voci, ma non è così impossibile che gli azzurri possano dire addio in estate al ‘chucky’ e fare un tentativo per portare in Italia l’ala spagnola.