Il Mattino – Guardiola elogia il Napoli e si definisce impressionato dagli azzurri

Pep Guardiola ha incensato la stagione del Napoli a più ripresa.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, in cui sono contenute le dichiarazioni del tecnico attuale del Manchester City, i complimenti nei confronti degli azzurri sono stati molteplici subito dopo l’eliminazione dalla Champions: “Superato agilmente il Bayern Monaco, il tecnico del City ha spiegato: Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, che ha giocato per tutta la stagione in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in campionato rispetto al Milan, la gente crede che in Champions sia la stessa cosa. Giocare contro il Milan che ha una grande storia è come giocare contro il Bayern Monaco, non so quanti trofei abbia nella sua bacheca. Per questo si dovrebbe dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions? No, perché l’ho visto contro il Milan e sono rimasto impressionato per come hanno giocato”.