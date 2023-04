Forte paura per Ciro Immobile: auto distrutta e incidente a Roma causa scontro con un tram

Ciro Immobile e le sue figlie stanno bene: questa è la notizia più importante.

L’attaccante della Lazio era in auto insieme alle sue figlie e un tram, stando alle dichiarazioni del calciatore, avrebbe attraversato Ponte Matteotti con il semaforo rosso, causando la distruzione dell’auto che stava guidando per le strade di Roma. Stando alle ultime ricostruzioni, l’impatto avrebbe provocato solo un piccolo dolore al braccio. Tutte le altre persone coinvolte non hanno riportato, fortunatamente, alcun tipo di ferita.