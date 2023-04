Il Mattino – Di Lorenzo migliore in campo: 7 in pagella per il capitano

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è stato il migliore in campo contro il Verona.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il voto in pagella per l’azzurro è stato il più alto a giudizio del quotidiano campano. Prestazione maiuscola per il terzino, che continua a brillare fisicamente e a mostrare tanta vivacità anche in zona offensiva, come si è visto tra l’altro anche nella sfida di San Siro, in cui si è dimostrato particolarmente pericoloso in zona offensiva: “DI LORENZO 7 – Salva il risultato con un intervento perfetto, per giunta di tacco. Si trasforma in attaccante aggiunto e pericoloso con sovrapposizioni costanti e Depaoli in tilt perenne”.