TuttoSport – Cinque cambi di formazione e testa alla Champions: il focus

I cinque cambi di formazione rispetto al match di Champions con il Milan si sono fatti “sentire”.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, la prestazione non convincente degli azzurri sarebbe dipesa anche dalle scelte di mister Spalletti, consapevole dell’importanza del match contro i rossoneri di martedì: “E’ probabile che Spalletti avesse messo in conto un punteggio non favorevole, avendo schierato una formazione rivoluzionaria, con 5/11 diversi rispetto al match di Champions perso mercoledì a San Siro: Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Zielinski e Kvaratskhelia tenuti inizialmente in panchina come scelta conservativa in previsione del big match di martedì contro il Milan: in palio il passaggio storico alla semifinale di Champions”.