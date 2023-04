Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa per presentare Napoli-Verona, gara che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona il giorno sabato 15 aprile alle ore 18. Sarà l’occasione utile per poter discutere di una partita da non sottovalutare in alcun modo, sia per non perdere morale in vista della Champions League e per chiudere il prima possibile il discorso del campionato. L’evento andrà in scena domani 14 aprile alle ore 15.