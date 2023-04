Tomori: “Siamo consapevoli che con il Napoli non è finita. Ora Bologna e poi testa al ritorno”

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della partita di ieri contro il Napoli: “Siamo contenti del risultato. Siamo consapevoli che non è finita, dobbiamo essere pronti per la prossima partita. Ora però pensiamo al Bologna e poi al Napoli martedì.

Cosa hai provato a scendere in campo con quella coreografia?

E’ stata un’emozione speciale. I nostri tifosi ci danno tanto fiducia. Ci regalano tante emozioni e noi andiamo in campo con tutta l’energia per fare il massimo. In una partita del genere, quando una tifoseria è così noi siamo più carichi.