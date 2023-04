Le pagelle dei quotidiani su Kim, Gazzetta: “Protesta inutile del soldato disciplinatissimo”

Un’ammonizione che è costata cara. Kim Min-Jae viene criticato dai quotidiani per le proteste, ma i suoi voti non sono del tutto insufficienti. Il sudcoreano gioca bene, però poi paga il nervosismo e prende un giallo inutile. Diffidato, salterà il ritorno. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

Gazzetta 5,5 – “Il soldato disciplinatissimo si fa beccare dall’arbitro in una protesta esagerata e inutile: giallo che gli costa il ritorno. Che errore. Di testa sono tutte sue”.

Corriere dello Sport 6 – “Efficace sulla marcatura su Giroud, al nette di un paio di frangenti in cui il francese riesce a prendere posizione e se lo tiene alle spalle con il corpo. Anche per questo motivo, non poteva essere lui a staccarsi per andare a coprire i tagli al centro di Diaz. Prendere un’ammonizione, con conseguente squalifica, per una protesta inutile è un’ingenuità grave”.

Il Mattino 6 – “Si distrae solo sul colpo di testa di Kjaer che sembra spuntare dal nulla. Anche lui, con il Napoli in dieci, perde la bussola: si fa ammonire ed era pure diffidato”.